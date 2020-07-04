Игра Horizon Zero Dawn выйдет на PC 7 августа по доступной цене

Влада Некрасова

Компания Sony Interactive Entertainment и студия Guerrilla Games объявили о том, что ПК-версия приключенческого ролевого экшена Horizon Zero Dawn (в издании Compete Edition) выйдет на ПК 7 августа.

Приобрести долгожданную игру можно будет на платформах в Steam и Epic Games Store. В настоящее время уже известна цена игры и системные требования.

Предзаказ Horizon Zero Dawn Complete Edition уже открыт. В Steam издатель просит с игрока 930 рублей, а в Epic Games Store — 1099 рублей. При этом Epic Games, чтобы опередить конкурента выдала всем своим пользователям сертификат, по которому стоимость проекта снижается до 449 рублей.





В ПК-версии игры предусмотрена поддержка ультрашироких мониторов. Разработчики решили порадовать игроков разблокированной частотой кадров, динамической растительностью (листья реагируют на движение игрового персонажа), улучшенными отражениями, возможностью настройки графики и управления, а также бенчмарком.

При этом системные требования для Horizon Zero Dawn вполне доступные. Чтобы комфортно играть, вам понадобится компьютер со следующими характеристиками:

— операционная система Windows 10 64-бит;

— процессор Intel Core i7−4770K 3,5 ГГц (или AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц);

— 16 Гбайт ОЗУ;

— видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт (или AMD Radeon RX 580 8 Гбайт);

— 100 Гбайт места на носителе.

Уже известно , что для РС-версии выйдет полное издание ролевого экшена с сюжетным дополнением The Frozen Wilds. Стоит отметить, что в США игра продаётся за 50 долларов, то есть в четыре раза дороже, чем в России.

Ранее ИА Newstes сообщало, что компания Sony презентовала игры для новой игровой приставки Playstation 5, которой пока нет в продаже. Ожидается, что она появится позже в этом году.