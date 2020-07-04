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Инсайдер рассказал о жизни Меган Маркл и принца Гарри в США: "Они так и не нашли свой дом"

Инсайдер рассказал о жизни Меган Маркл и принца Гарри в США: "Они так и не нашли свой дом"

Несмотря на слухи о планах 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри вернуться в Англию, пара по-прежнему живет в Лос-Анджелесе вместе с годовалым сыном Арчи. И празднуемый 4 июля День независимости США семья принца проведет в Америке. Однако королевский эксперт Кэти Николл уверяет, что это их временное пристанище.

Источники из их окружения сообщили мне, что Меган и Гарри пока не нашли место, которое смогли бы назвать своим домом. Они продолжают искать. Последние месяцы они много времени провели друг с другом и с сыном. Он счастливый малыш, которому жизнь в Лос-Анджелесе очень нравится. Его родители счастливы, что есть возможность видеть, как он растет,— рассказала Николл.


Меган Маркл и принц Гарри


Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Сейчас одна из главных задач внука королевы Елизаветы II и его жены — найти постоянный источник дохода. После отказа от обязанностей старших членов королевской семьи Меган и Гарри потеряли привилегии и госфинансирование. В июне супруги подписали контракт с агентством Гарри Уокера, работающим с рядом звезд первой величины. С помощью агентства пара сможет зарабатывать своими публичными выступлениями.Им действительно нужно зарабатывать деньги. Они живут в Лос-Анджелесе с марта и до сих пор фактически ничего не заработали,— добавила Кэти Николл.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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