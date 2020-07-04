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Испанские специалисты рассказали, как не отравиться яичницей в жару

Испанские специалисты рассказали, как не отравиться яичницей в жару

Причиной пищевого отравления могут стать обычные продукты, такие как мясной фарш или куриные яйца. На поверхности яиц может находиться множество вредных бактерий, в том числе сальмонелла. Симптомы болезни иногда появляются спустя шесть недель после употребления зараженных продуктов, что затрудняет установление диагноза, пишет испанская La Vanguardia.

Технолог пищевой промышленности Марио Санчес предупредил об опасности использования яиц в пищу после истечения срока годности. По совам ученого, такие яйца лучше сразу выбросить в помойку. Также не следует есть яйцо с неприятным запахом или поврежденной скорлупой.

Проверить свежесть яйца можно, опустив его в воду. Если оно идет ко дну - все в порядке, яйцо свежее.

По мнению эксперта, яйца нужно мыть непосредственно перед приготовлением, но не заранее. Иначе есть риск повредить защитную пленку, которая служит барьером для проникновения микробов.

По словам директора по безопасности пищевых продуктов SAIA Луиса Риеры, сальмонеллез особо опасен для детей до 5 лет, пожилых и людей со слабым иммунитетом. У этих групп населения высок риск смерти от пищевой инфекции. Нужно помнить, что обращаться с яйцами следует также как с сырой рыбой или мясом. После прикосновения к ним надо сразу же мыть руки и обрабатывать поверхности, на которых находились эти продукты.

Специалисты отметили, что бактерии в яйце погибают при температуре не менее 75 градусов Цельсия, поэтому наиболее безопасны вареные яйца. Но уменьшить риск отравления яичницей или омлетом можно, съев их сразу же после приготовления. Хранить эти блюда долго не стоит даже замороженными, так как со временем в них будет развиваться больше бактерий.

Особенно внимательными стоит быть летом. В жару выше 32ºC блюда из яиц с жидким желтком следует съедать в течение 1 часа. Вареные яйца могут храниться в холодильнике до нескольких дней.

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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