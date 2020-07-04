Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь

Вадим Карасев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркивают, что сейчас внимательно следят за финансово-экономической ситуацией в таких компаниях. Это необходимо, чтобы контролировать работу отраслей и подготавливать меры по их поддержке. О каких именно смягчениях идет речь, в ведомстве не уточняют.

Ранее сообщалось о том, что компании, которые хотели войти в число системообразующих предприятий для получения господдержки, испугались последствий этого шага. В частности, они жалуются на большое количество отчетов, которое необходимо предоставлять в разные ведомства. Причем иногда один и тот же документ, но в разной форме, передают почти каждый день.