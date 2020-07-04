Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь

Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизньФото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркивают, что сейчас внимательно следят за финансово-экономической ситуацией в таких компаниях. Это необходимо, чтобы контролировать работу отраслей и подготавливать меры по их поддержке. О каких именно смягчениях идет речь, в ведомстве не уточняют.

Ранее сообщалось о том, что компании, которые хотели войти в число системообразующих предприятий для получения господдержки, испугались последствий этого шага. В частности, они жалуются на большое количество отчетов, которое необходимо предоставлять в разные ведомства. Причем иногда один и тот же документ, но в разной форме, передают почти каждый день.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названы самые безопасные места во время летней грозы
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии
Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за
В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем других стран
В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем
Названы самые удачные комплименты
Названы самые удачные комплименты
Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"
В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"
Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были уволены
Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Влезать не просили. Гонконг против санкций США из-за законов Китая
Влезать не просили. Гонконг против санкций США из-за законов Китая
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына Александра Лукашенко
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына

Топ на сегодня

Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе

Еще по теме

Российские компании испугались последствий господдержки
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда рублей
Минтруд предложил отказаться от индексации маткапитала до 2020 года