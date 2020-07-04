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"Из-за этого и ссорились": доцент Соколов изменял молодой возлюбленной до трагедии

"Из-за этого и ссорились": доцент Соколов изменял молодой возлюбленной до трагедии

Историк Олег Соколов, жестоко расправившийся со своей молодой сожительницей Анастасией Ещенко, изменял ей. Об этом рассказала "Комсомольской правде" адвокат Александра Бакшеева.

"Я выяснила, что были со стороны Соколова были измены во время его отношений с Анастасией Ещенко. Это и вызывало резкие высказывания в его адрес и адрес его детей в переписке, которую так хочет, чтобы озвучили в суде. Он изменял Анастасии, в том числе и со своей бывшей женой, как мне стало известно. Он жил, условно говоря, на две семьи. И конфликты были из-за насилия и измен", - рассказала Бакшеева.

По мнению адвоката, истинная причина конфликта возлюбленных в роковой вечер была вовсе не в детях.

Дочери просто были прикрытием. Они могли вызывать раздражение Анастасии, потому что она поняла, что он ей изменяет со своей бывшей женой, прикрываясь детьми. То есть он ходил к своей бывшей супруге под видом встреч с детьми. Поэтому Настя понимала, что Соколов ходи видеться не с детьми. И в тот вечер, возможно, они как раз из-за этого и ссорились.

Сам Олег Соколов утверждал, что во время романа с Анастасией Ещенко у него якобы не было интрижек на стороне.

9 ноября 2019 года из Мойки достали 63-летнего пьяного мужчину. При нем был рюкзак, внутри которого обнаружили конечности женщины. 

Выяснилось, что пенсионер — известный историк Олег Соколов, доцент СПбГУ. Он пытался избавиться от тела своей 24-летней ученицы и любовницы Анастасии Ещенко, пытаясь утопить ее останки, но не удержал равновесие и сам свалился в реку. После задержания доцент признался, что убил сожительницу еще 7 ноября.

Как писал NEWSTES, ранее историк-расчленитель Соколов обвинил в трагедии своих оппонентов.

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По материалам: uposters.ru

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