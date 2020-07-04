"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери

Анастасия Иванова

Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет. Мамой готовится стать певица Кэти Перри, сообщает Daily Mail.

"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – пояснил Блум.

Актер рассказал, что "с нетерпением ждет тех самых бессонных ночей", когда будет вставать и кормить новорожденную из бутылочки.