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"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери

"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери
Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет. Мамой готовится стать певица Кэти Перри, сообщает Daily Mail.

"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – пояснил Блум.

Актер рассказал, что "с нетерпением ждет тех самых бессонных ночей", когда будет вставать и кормить новорожденную из бутылочки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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