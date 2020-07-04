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Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов

Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
Заемщикам во избежание банкротства не следует брать кредиты для погашения уже существующих долгов, кроме того надо избегать завышенных ставок и выплат по кредитам свыше 25-30% дохода, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Ирина Жигина.

"Не следует брать кредит для погашения предыдущих долгов, потому что такой "снежный ком" может привести к банкротству", - сказала Жигина. По мнению эксперта, не стоит брать в долг у микрофинансовых организаций, которые слишком сильно завышают процент по кредиту, "и зачастую людям рассчитаться с долгом становится невозможно".

Как отметила Жигина, далеко не каждый человек способен правильно оценить свое финансовое положение. "Если вы каждый месяц отдаете более 25-30% от своего дохода в банк - больше кредитов вам брать нельзя, пока не расплатитесь с действующими", - добавила она.


По словам эксперта, перед тем как брать кредит, потенциальному заемщику нужно попробовать создать стабилизационный фонд в размере от 3 до 12 сумм ежемесячных расходов, который поддержит его в трудную минуту.

# Россия
По материалам: ria.ru

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