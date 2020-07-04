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Эксперты рассказали, как защититься от недобросовестных брокеров

Эксперты рассказали, как защититься от недобросовестных брокеров
Клиенты микрофинансовых организаций в последнее время стали чаще сталкиваться с регулярным списанием средств со своих карт из-за посредников, оказывающих услуги подбора кредитов и займов. Как заемщики могут защититься от недобросовестных брокеров, РИА Новости рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности и участники рынка.

По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова, компании собирают платежные данные клиента и, не уведомляя его, подключают опцию списания денег за подбор займа. А само положение о списании средств прописывается в договоре, который мало кто дочитывает до конца. По словам эксперта, такие случаи получили широкое распространение в последнее время.

"К сожалению, правовых механизмов прекратить такое поведение нерегулируемых с точки зрения защиты прав потребителей участников рынка нет. Поэтому наша рекомендация только одна - если просят ввести номер карты, читайте все, что написано любым шрифтом", - указывает также эксперт АРФГ, председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев в свою очередь отмечает, что сегодня клиенту совсем несложно получить заем самостоятельно, не прибегая к услугам посредников. "Можно без проблем отправить заявку на получения займа через сайт или мобильное приложение компании", - сказал он.


Чтобы исключить взаимодействие с недобросовестными брокерами, лучше всего запомнить названия двух-трех микрофинансовых компаний и при необходимости напрямую искать их официальные сайты, рекомендует глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. Он обращает внимание на то, что в поисковиках сайты надежных МФО отмечены зелеными галочками.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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