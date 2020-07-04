Эксперты рассказали, как защититься от недобросовестных брокеров
По словам директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова, компании собирают платежные данные клиента и, не уведомляя его, подключают опцию списания денег за подбор займа. А само положение о списании средств прописывается в договоре, который мало кто дочитывает до конца. По словам эксперта, такие случаи получили широкое распространение в последнее время.
"К сожалению, правовых механизмов прекратить такое поведение нерегулируемых с точки зрения защиты прав потребителей участников рынка нет. Поэтому наша рекомендация только одна - если просят ввести номер карты, читайте все, что написано любым шрифтом", - указывает также эксперт АРФГ, председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.
Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев в свою очередь отмечает, что сегодня клиенту совсем несложно получить заем самостоятельно, не прибегая к услугам посредников. "Можно без проблем отправить заявку на получения займа через сайт или мобильное приложение компании", - сказал он.
Чтобы исключить взаимодействие с недобросовестными брокерами, лучше всего запомнить названия двух-трех микрофинансовых компаний и при необходимости напрямую искать их официальные сайты, рекомендует глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. Он обращает внимание на то, что в поисковиках сайты надежных МФО отмечены зелеными галочками.