Элис, Соня, Аня: как "Алиса в Стране чудес" становилась русской книгой

Алексей Вольцев

"Аленка в Вообразилии"

В этот день 155 лет назад в свет вышло первое издание "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. В продажу книга так и не поступила: автора не устроило качество печати, и он потребовал все переделать, так что у книги даже даты рождения — две. Изданная почти на двух сотнях языков, "Алиса" в каждой стране — своя. О том, как произведение Кэрролла прижилось в русской культуре, почему его так любят переводчики и зачем советские мультипликаторы сделали героиню брюнеткой, — в материале РИА Новости.

Математик, поэт и писатель Чарльз Лютвидж Доджсон — именно он скрывался под псевдонимом Льюис Кэрролл — считал свою книгу непереводимой, о чем предупредил издателя еще в 1866 году. Однако большое количество каламбуров и абсурдистских приемов оригинала не мешает "Алисе" существовать более чем на 170 языках, включая мертвый готский и даже эмодзи.

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве

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Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли3 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли4 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли5 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ1 из 5

Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова

© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"2 из 5

Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк3 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ4 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ5 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ

В Московском театре на Таганке известная сказка стараниями Максима Диденко превратилась в психоделический мюзикл "Беги, Алиса, беги", приуроченный к 80-летию Высоцкого.

В начале действия всех зрителей просят встать, потому что "суд идет" — то есть действие начинается практически с конца. Декораций почти нет, зато Алис сразу три. В общем, это версия для тех, кто точно готов к новому прочтению знакомого, но постоянно ускользающего, как улыбка Чеширского Кота, произведения.

Впрочем, эта метафизическая сказка-головоломка настолько парадоксальна, что поддается трактовке любого рода — научной, политической, метафизической, фрейдистской. Так что дальше будет только чудесатее и чудесатее.