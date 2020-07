Элис, Соня, Аня: как "Алиса в Стране чудес" становилась русской книгой

View this post on Instagram

«Беги, Алиса, беги» | 15 и 16 ноября ⠀ ⠀ Постановка Максима Диденко / @vnuchek по мотивам дискоспектакля 1976 года на музыку Владимира Высоцкого. ⠀ ⠀ «Мы сделали с Высоцким то же, что Высоцкий сделал с Кэрроллом, − мы его интерпретировали, ведь оригинальная «Алиса» Кэрролла − невероятно пластичный материал, чтобы говорить сегодня о происходящем вокруг нас. А с новой музыкой Ивана Кушнира / @ivanambawan стихи Высоцкого начинают звучать как древние заклинания», — драматург Валерий Печейкин / @valeriy_pecheykin о спектакле «Беги, Алиса, беги». ⠀ ⠀ #бегиалисабеги #диденко #театрнатаганке