Элис, Соня, Аня: как "Алиса в Стране чудес" становилась русской книгой
"Аленка в Вообразилии"
Математик, поэт и писатель Чарльз Лютвидж Доджсон — именно он скрывался под псевдонимом Льюис Кэрролл — считал свою книгу непереводимой, о чем предупредил издателя еще в 1866 году. Однако большое количество каламбуров и абсурдистских приемов оригинала не мешает "Алисе" существовать более чем на 170 языках, включая мертвый готский и даже эмодзи.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве
Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"2 из 5
Георгий Штиль в роли Додо и Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле "Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях)", представленном в рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене киностудии "Амедиа" в Москве© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк3 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ4 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ5 из 5Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ
В Московском театре на Таганке известная сказка стараниями Максима Диденко превратилась в психоделический мюзикл "Беги, Алиса, беги", приуроченный к 80-летию Высоцкого.
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«Беги, Алиса, беги» | 15 и 16 ноября ⠀ ⠀ Постановка Максима Диденко / @vnuchek по мотивам дискоспектакля 1976 года на музыку Владимира Высоцкого. ⠀ ⠀ «Мы сделали с Высоцким то же, что Высоцкий сделал с Кэрроллом, − мы его интерпретировали, ведь оригинальная «Алиса» Кэрролла − невероятно пластичный материал, чтобы говорить сегодня о происходящем вокруг нас. А с новой музыкой Ивана Кушнира / @ivanambawan стихи Высоцкого начинают звучать как древние заклинания», — драматург Валерий Печейкин / @valeriy_pecheykin о спектакле «Беги, Алиса, беги». ⠀ ⠀ #бегиалисабеги #диденко #театрнатаганке
В начале действия всех зрителей просят встать, потому что "суд идет" — то есть действие начинается практически с конца. Декораций почти нет, зато Алис сразу три. В общем, это версия для тех, кто точно готов к новому прочтению знакомого, но постоянно ускользающего, как улыбка Чеширского Кота, произведения.
Впрочем, эта метафизическая сказка-головоломка настолько парадоксальна, что поддается трактовке любого рода — научной, политической, метафизической, фрейдистской. Так что дальше будет только чудесатее и чудесатее.