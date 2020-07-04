Эрдоган: иностранцы не должны вмешиваться в вопрос статуса Айя-Софии

Вадим Карасев

Турецкий президент добавил накала в возникшее обсуждение статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Он призвал иностранные государства не вмешиваться в вопрос, который турецкие власти считают исключительно внутренним делом своей страны.

Турецкий президент Тайип Эрдоган высказал свое мнение в эфире телеканала NTV. «Мы не проводим богослужения в других странах, по этой причине и другие страны не в праве вмешиваться в наши богослужения», -- заявил турецкий лидер. Критику смены статуса стамбульского собора с музея на мечеть президент Турции посчитал «прямым нападением на суверенные права».

Напомним, накануне о возможной смене статуса собора недавно госсовет Турции. Решение о том, станет ли музей мечетью, власти примут в течение двух недель.

Инициатива турецких властей вызвала критику в странах, где большинство населения исповедует христианство. Осторожные предостережения турецким властям высказали в России и США. В МИД РФ дипломатично призвали к «взвешенному характеру решений». А глава госдепа США Майк Помпео открыто попросил турков сохранить за собором статус музея. Схожие мнения высказывали и представители христианских конфессий в Турции и соседних государствах.

Византийский собор Святой Софии приобрел статус музея в 1930-х годах по указу первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Собор построен в первой половине XI века.