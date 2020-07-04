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Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней

Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.

День независимости в Белоруссии отмечается 3 июля.

По словам Кадырова, "братская Беларусь празднует День независимости, который также считается официальной датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".


Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником... Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения", - написал Кадыров в своем Telegrаm-канале.

Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, и в этом большая заслуга лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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