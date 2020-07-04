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Как давно предприниматели стали кооператорами

Как давно предприниматели стали кооператорами

Международный день кооперативов, провозглашенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1992 года, отмечается  4 июля.

Началом современного кооперативного движения принято считать инициативу небольшой группы ткачей, создавшей в 1844 году первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле. «Общество справедливых рочдейльских пионеров» сделало первый шаг на пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости.

Спустя полвека, в 1895 году, в Лондоне был создан Международный кооперативный альянс, ставший одной из первых неправительственных организаций, тесно сотрудничавших с ООН после ее основания в 1945 году.

К столетию основания альянса, объединившего 760 миллионов членов кооперативов в 100 странах, ежегодно в первую субботу июля был учрежден  Международный день кооперативов.

Его цель — привлечение внимания мировой общественности к кооперативам и содействие расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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