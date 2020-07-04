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Как стать хорошим огородником, если нет опыта?

Как стать хорошим огородником, если нет опыта?

Чтобы стать хорошим огородником, необязательно работать на огороде много лет. Достаточно знать то, что нужно для выращивания разных культур, а еще немного маленьких секретов, чтобы уметь то, что не доступно даже самым опытным людям.


Для того, чтобы чеснок рос более крупным, и при этом имел насыщенный вкус, его нужно полить соленой водой. Делать это следует в июне.
Если высадить красную свеклу вдоль картофеля, то такое соседство поможет картошке справиться или не поддаться фитофторе.
Защитой от капустной бабочки станет посеянный на этой же грядке укроп. Ухода ему не нужно, просто посейте несколько семянок, когда будете высаживать капусту.
Летом и так много ягодок. А вот, чтобы получить к осени очень богатый урожай ремонтантной клубники, первые цветоносы нужно обломать.
Знаете, как убить сразу двух зайцев на участке? Нужно найти заросли крапивы, уничтожить их, но не просто так. Измельченная крапива в качестве мульчи — это отличное средство защиты от разных инфекций.



Если хотите получить крупный лук, то посадите осенью на это место горчицу. После нее лук чувствует себя очень комфортно.
А вот земляника любит мульчирование хвоей. Она не только подкислит почву, что для земляники очень важно, но и защитит ее от долгоносика и проволочника.
Если морковка плохо растет и это видно невооруженным взглядом, то ее нужно полить подсоленной водой.
Огурец не опылится, если в теплице плюс 30 и выше. Чтобы помочь огурцам, охлаждайте их. Ставьте емкости с холодной водой, проводите орошение как можно чаще.
Если на ваших перчиках в самом начале лета образовалось несколько плодов и цветение прекратилось, то вы рискуете остаться без урожая. Чтобы этого не произошло, нужно избавиться от завязавшихся плодов. Растение испытает стресс и начнет цвести и завязывать плоды с удвоенной силой.
Огурцы всегда любят влагу. Но чтобы плодов было больше, в начале цветения полив резко сокращаем, а когда образовываются завязи, снова увеличиваем.
При внесении удобрений под плодовые деревья, всегда нужно помнить, что вишне нужно больше азота, а яблоня и груша нуждаются прежде всего в калии.
Чтобы плоды тыквы выросли по-настоящему большими, плеть, на которой он расположен, пришпиливают к земле. Это улучшает питание, и тыква вырастает огромных размеров.
Что самое неприятное при сборе огурцов? Конечно колючие листья, которые цепляются за руки, за одежду. Чтобы они не были колючими их нужно опрыскать раствором: 1 суповая ложка мочевины на ведро воды.

Конечно, это далеко не все секреты, но уже эти помогут вам пополнить копилку знаний огородника.

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По материалам: planktons

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