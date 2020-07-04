КНДР поддержала голосование по поправкам к Конституции в России

Анастасия Иванова

КНДР с уважением относится к выбору россиян поддержать поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, говорится в заявлении представителя МИД республики.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, они вступили в силу 4 июля. Ранее поправки были одобрены на общероссийском голосовании.

"Мы довольны успешным проведением общенационального голосования по поправкам в Конституцию и уважаем выбор, сделанный российским народом", - говорится в заявлении представителя ведомства.

В КНДР также заявили, что голосование имеет большое значение для защиты национального суверенитета и территориальной целостности России, укрепления политической стабильности и прогресса в социально-экономической сфере.

Российской Федерацией и искренне желаем российскому народу больших успехов в построении сильной России под руководством президента Путина", - подчеркнул представитель северокорейского МИД.