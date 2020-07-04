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Когда Сочи стал олимпийской столицей

Когда Сочи стал олимпийской столицей

Ровно 13 лет назад, 4 июля 2007 года, город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады-2014, а Россия получила возможность впервые принять зимние Игры. С 7 по 23 февраля 2014 года в городе Сочи Краснодарского края на берегу Черного моря проходили XXII зимние Олимпийские игры и XI зимние Паралимпийские игры. 

О том, что Сочи станет местом проведения Олимпиады-2014, весь мир узнал 4 июля 2007 года — по московскому времени это было уже раннее утро 5 июля. Решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале. Тогда на звание столицы зимней Игр-2014 претендовали Сочи, Зальцбург и Пхенчхан. Еще четыре города-кандидата выбыли из борьбы в июне 2006 года. 

На презентации, которая предваряла голосование, Сочи представляли такие звезды российского спорта, как Светлана Журова, Евгений Плющенко, Михаил Терентьев, Александр Попов, Вячеслав Фетисов и Шамиль Тарпищев.

Голосование было закрытым, в нем принимали участие 102 члена МОК, исключая президента Жака Рогге и представителей стран, города в которых претендовали на почетное звание. Во второй тур прошли российский Сочи и южнокорейский Пхенчхан. В финале, результатов которого представители всех стран ждали затаив дыхание, победу одержал Сочи.

Подготовка к масштабному событию мирового уровня началась сразу — в 2007 году. Для проведения Олимпиады было построено много спортивных объектов, расположившихся в двух кластерах — прибрежном (Олимпийский парк Сочи) и горном (Красная Поляна). В первом кластере сосредоточены все ледовые объекты, во втором — современные горнолыжные трассы.

На Олимпиаде-2014 разыграли 98 комплектов наград. Больше всего из них  завоевали Россия и США — на их счету по 28 медалей.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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