Коротченко предрек распад "империи зла" США

Вадим Карасев

Соединенные Штаты Америки сегодня напоминают подстреленного зверя, который весьма опасен.

Такое мнение в эфире передачи на телеканале "Россия 1" высказал авторитетный военный эксперт Игорь Коротченко. При этом он отметил, что опасность возрастает в разы из-за того, что это государство является одной из ведущих ядерных мировых держав с огромным арсеналом смертоносного оружия.

Эксперт считает, что США находятся в упадочном периоде, который может перерасти в эпоху утраты суверенитета и полного распада государства. Коротченко не исключает и того варианта, что уже в скором будущем такой страны, как Соединенные Штаты попросту не будет.

Коротченко, чье мнение приводит "ФАН", также отметил, что на фоне "империи зла", коей сегодня являются США, Россия является островом стабильности, авторитета и добропорядочности.

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