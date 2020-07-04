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Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"

Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
Говорить о саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) пока "очень, очень рано", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты "нормандского формата", но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме - это огромный объем работы, прежде всего со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта", - заявил он журналистам по итогам переговоров политсоветников "нормандской четверки" в Берлине.

По его словам, это десятки законов, которые нужно разработать, согласовать с Донбассом, провести через парламент - "это тоже непросто".


Отвечая на вопрос, почему переговоры длились так долго (10 часов, хотя планировалось пять-шесть часов), Козак объяснил, что это из-за того, что "очень много вопросов". "Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - добавил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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