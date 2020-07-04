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Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки

Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убыткиФото: Toru Hanai / Reuters

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейший в мире, потерял рекордные 164,7 миллиарда долларов в первые три месяца 2020 года. Об этом говорится в отчете ведомства.

Квартальный убыток вырос на 11 процентов из-за кризиса в финансовом секторе на фоне пандемии коронавируса. GPIF потерял 22 процента на инвестициях в акции зарубежных компаний, а также потерпел убытки, вложив средства в японский фондовый рынок (18 процентов). Зарубежные облигации стали единственным крупным активом, которые принесли доход.

«Сейчас мы находимся в условиях низкой доходности и, вероятно, тенденция сохранится в течение следующих двух лет», — заявил глава фонда Масатака Миязоно. Существенные потери могут привлечь к фонду внимание со стороны японских политиков, поскольку GPIF управляет пенсионными накоплениями десятков миллионов граждан, пишет Bloomberg.

В июне стало известно, что в России на пенсии дополнительно направят почти триллион рублей из бюджета в 2021 году. Дотации увеличат на 992 миллиарда рублей по сравнению с 2020 годом.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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