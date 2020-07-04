Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Вадим Карасев

На этой неделе в личной жизни многих Знаков Зодиака могут произойти серьезные перемены. Принесут ли они счастье, или станут началом полосы неудач, рассказывают астрологи.

Меркурий, пребывающий в ретро-фазе, всколыхнет раны прошлого: в ком-то могут проснуться давно сдерживаемые негативные чувства, обиды, страхи, сомнения или злость. Такие сигналы важно четко отследить, и постараться пресечь все то, что в данный момент может сдерживать, тянуть назад, а в целом — отравлять жизнь, тяготить душу и разрушать отношения. Замечайте такие вещи в повседневных привычках, ошибочных внутренних установках или происходящих событиях — и избавляйтесь от груза прошлого.

Овен

На этой неделе одинокие Овны определятся со своими чувствами к какому-то человеку, поймут, что хотят снова влюбиться, и перестанут смущаться и держать дистанцию. Тем, у кого уже есть вторая половинка, придется свыкнуться с какими-то ограничениями ради мира и лада в семье. Астрологи советуют лишний раз не вырывать партнера из зоны комфорта и не требовать жертв, касающихся работы или родственников.

Телец

Свободным Тельцам июльские звезды сулят встречу с человеком, который станет для них движущей силой, направляющей их энергию в русло достижения карьерных и личностных высот. Вероятно, этот человек станет не только «путеводителем», но источником позитивных эмоций. Тельцам, счастливым в браке, неделя может принести некоторые проблемы: возможно гневное выяснение отношений. Стоит запастись терпением, чтобы не наговорить лишнего.

Близнецы

Близнецам, которые на этой неделе займутся устройством личной жизни, астрологи советуют отказаться от привычных схем: не стоит вести себя по накатанному шаблону. Традиционные «завлекательные методы» не сработают, потребуется внимание и отсутствие напора, чтобы растопить лед неприступного сердца. Этот совет относится и к Близнецам, которые уже нашли свою любовь. Душевная черствость, эгоизм и зацикленность на себе сейчас чреваты обидами, ссорами и проблемами.

Рак

Одиноким Ракам стоит сделать упор на человеке, который относится к их недостаткам более лояльно и терпимо, чем остальные. В этом случае звезды сулят перспективный роман, который многое подарит в духовном плане, поможет стать мудрее и спокойнее. Нашедшим свое счастье эта неделя принесет моменты, требующие судьбоносных решений и серьезных поступков. Важно не дать повода для сомнений в искренности чувств.

Лев

Представители Льва на этой неделе могут поддаться эмоциям и начать флиртовать с человеком, которого вряд ли можно назвать их будущей второй половинкой. Шуточно-амурное общение разбавит рутину, поможет преодолеть какие-то неприятности и повысит самооценку, но не более. Тех, кто уже состоит в отношениях, ждет неделя, наполненная конфликтами на почве денег. Астрологи советуют не поддаваться на провокации и не подключать к семейным дрязгам родственников.

Дева

Одиноким Девам звезды настоятельно советуют схватить то, что плывет прямо в руки, а не придумывать причины, по которым никак не получается стать счастливыми. Если получится заглушить негативные мысли, то появится огромный шанс на взаимные и крепкие отношения. Девам, у которых уже есть вторая половинка, важно найти точки соприкосновения, которые сблизят и сделают общение более глубоким в духовном плане.

Весы

Одинокие Весы по воле звезд могут воспылать чувствами к тому, у кого уже есть любимый человек, и, забыв о морали, начать активный штурм. Эксперты сайта dailyhoro.ru предостерегают от поспешных решений: подобные отношения не приведут ни к чему хорошему, а нравственные терзания будут грызть очень долго. Семейным Весам стоит приготовиться к тотальной ревности со стороны партнера. Подавить мнительность поможет откровенный разговор.

Скорпион

На этой неделе в жизни одиноких Скорпионов может появится тот, кто окажет позитивное влияние на их эмоциональное состояние, восприятие мира и даже на манеру поведения. Велика вероятность начала приятного романа. Скорпионы, которые уже находятся в отношениях, могут пострадать от обоюдной ревности. Не стоит переживать: сейчас это поможет осознать важность отношений и покрепче привязать к себе любимого человека.

Стрелец

Представители Стрельца могут неожиданно для себя влюбиться в кого-то из числа давних поклонников. Правда, этот человек может не сразу открыться чувствам: есть вероятность, что вначале он предпочтет отомстить за годы равнодушия и только после распахнет объятия. А вот в жизни семейных Стрельцов могут проскользнуть нотки раздражения по отношению к любимому человеку. Астрологи советуют не задевать самолюбие партнера, а разобраться со своим настроением и прийти к душевной гармонии.

Козерог

Свободных Козерогов на этой неделе ожидает знакомство со своим полным антиподом. Взаимная неприязнь, по словам астрологов, может перерасти в любовь или, по крайней мере, стать началом страстного романа. Козероги, нашедшие свое счастье, могут поддаться желанию насолить любимому человеку, за что-то его наказать, сделать больно. Не стоит намеренно провоцировать кризис, лучше постараться понять потребности партнера.

Водолей

Неделя принесет свободным Водолеям шансы на перспективное знакомство. Но будут и подводные камни: есть вероятность, что человек, который привлечет внимание, недавно освободился от токсичных отношений и пока не готов к началу чего-то нового. Если симпатия сильная, стоит подождать, пока место рядом с ним станет вакантным. Водолеям в отношениях рекомендуется избегать конфликтов и заботиться о чувствах партнера больше обычного, тогда получится избежать повторения прошлых ошибок и начала затяжного кризиса.

Рыбы

В начале июля одинокие Рыбы могут по-дружески сблизиться с кем-то из круга знакомых и понять, что это именно тот человек, который им нужен. Не стоит отказываться от этого подарка судьбы. Семейным Рыбам астрологи прогнозируют выход на новый духовный уровень: в отношениях появится больше нежности, любви, понимания и поддержки. К тому же развеются многие сомнения и опасения.