Лунный день сегодня 4 июля 2020 года

Вадим Карасев

Каждый день лунная энергетика оказывает влияние на людей, и для того, чтобы день прошел благополучно, стоит прислушаться к советам астрологов. Они помогут подготовиться к событиям грядущего дня и привлечь в жизнь удачу.

Субботний день обещает быть гармоничным, однако последний день перед Полнолунием чреват тревожными состояниями. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют следить за своим самочувствием и не поддаваться на провокации, чтобы сутки прошли успешно и без неприятных сюрпризов.

Фаза Луны: 13-14 лунные сутки. Рост Луны в Козероге — удачное время для самоанализа и упражнений, позволяющих справится со стрессами и тревогами. В эти сутки астрологи рекомендуют проявить себя, чтобы завоевать авторитет и приблизить свой успех.

Магнитные бури: метеорологи не прогнозируют магнитных возмущений на эти сутки. Солнечная активность минимальна, что благоприятно сказывается на состоянии здоровья.

Благоприятные дела на сегодня:

Опасности и риски в субботу:

Домашние дела при Луне в Козероге

планирование;упражнения по обретению контроля над эмоциями;повышение авторитета;физические упражнения;привлечение позитивных перемен;решение сложных вопросов и задач;рациональное расходование накоплений.потакание дурным привычкам;рискованные мероприятия;конфликты;прокрастинация;отказ от выполнения обещаний.

Влияние растущей Луны благотворно сказывается на активности, поэтому субботний день можно посвятить обустройству жилища. Созвездие Козерога наделяет практичностью, необходимой для рациональных трат и приобретения вещей, нужных для создания уюта и комфорта. В эти сутки любая работа в доме пройдет успешно, если делать ее в хорошем настроении.

Внешний вид по лунному календарю

Под влиянием созвездия Козерога хочется быть максимально привлекательными, а значит, наступает время перемен. Смена имиджа будет уместной для тех, кто желает преобразиться и изменить жизнь к лучшему. В эти сутки любой наряд будет уместным, если он повышает настроение и не создает дискомфорта.

Работа и деньги в субботний день

Субботний день — отличное время для решения сложных задач и вопросов, привлечения финансовых протоков и проведения деловых встреч. Рост Луны обеспечивает повышенную активность, которая поможет быстро и без затруднений справиться со множеством запланированных ранее задач, а также с возникающими вопросами. Астрологи рекомендуют избегать переутомления, чтобы исключить перепады настроения, и для этого устраивать небольшие перерывы для медитаций или отдыха.

Любовь и отношения сегодня

Поиск отношений под влиянием Козерога может осложниться из-за придирчивости к выбору партнеров. Это созвездие способствует капризам и перепадам настроения из-за приближающегося полнолуния, а значит, важно держать себя в руках и работать над улучшением настроения.

Семейным парам в субботний день астрологи рекомендуют провести время вместе, чтобы укрепить отношения и отдохнуть от бытовой рутины. Можно отправиться на прогулку, в небольшое путешествие или в отпуск.

Настроение и здоровье 4 июля

В преддверии Полнолуния сил в избытке, и физическая активность — лучший способ избавиться от напряжения и стресса. Состоянию здоровья угрожают лишь перепады настроения, а значит, важно с ними бороться, направляя излишки энергии в мирное русло.

Летняя пора — отличное время для закаливания и укрепления иммунитета. Любой подходящий вид спорта поможет стать выносливее и активнее, справиться со стрессом, научиться стойкости и терпению.