МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности

Анастасия Иванова

Россия выражала намерение отказаться от разработки наземной версии ракеты "Калибр" для снятия американских озабоченностей, в обмен на возвращение США к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который в итоге был разрушен по вине Вашингтона, говорится в комментарии МИД РФ в связи с докладом госдепа США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Отметим ещё один примечательный момент, впервые включённый в доклад госдепартамента. Так, откровенным передёргиванием и преднамеренным введением в заблуждение международного сообщества является отсылка к озвученному в феврале 2019 года решению президента России о проведении НИОКР по разработке наземной версии крылатой ракеты морского базирования средней дальности из состава корабельного комплекса "Калибр". Авторами доклада признаётся, что сам по себе данный шаг не являлся нарушением ДРСМД, однако лицемерно утверждается, что он, мол, свидетельствовал об отсутствии у России намерения возвращаться к соблюдению Договора", - говорится в сообщении российского министерства.