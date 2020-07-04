МИД РФ обвинил разведку США в организации наркотрафика из Афганистана

Вадим Карасев

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре в движением "Талибан*" (запрещено в РФ), причастна к организации наркотрафика из Афганистана. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес", — сказал дипломат.

По его словам, в афганской столице об этом всем известно, и местные уже смирились с ситуацией.

"Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули [на нее] рукой, как на данность", — добавил Кабулов.

26 июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила о предложении России выплатить вознаграждение боевикам, связанным с движением "Талибан", за убийство военных США и коалиции в Афганистане. В российском МИД назвали эти обвинения голословными и указали на отсутствие доказательств у американской стороны.

* террористическая организация, запрещенная на территории России