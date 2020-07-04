МИД России заподозрил США в стремлении возобновить ядерные испытания

Алексей Вольцев

В Министерстве иностранных дел России допустили возможность отказа США от добровольного моратория на ядерные испытания.

Как сообщает РИА Новости, такие подозрения в российском внешнеполитическом ведомстве возникли после доклада США о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями.

Комментируя этот документ, в Москве отметили, что он направлен на подрыв Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в сообщении МИДа.

Напомним, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был утвержден в 1996 году. Однако целый ряд государств, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали.

При этом американцы придерживаются собственного стандарта «нулевой мощности», который не является признанным на мировом уровне, но по которому они оценивают политику других стран.

Ранее ИА Newstes сообщало, что МИД России опроверг информацию о выбросе радиации на севере Европы, который произошел якобы в результате испытаний российских ракет.