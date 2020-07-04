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Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов

Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов
Минтранс РФ хочет попробовать использовать "народные" облигации для строительства транспортных объектов, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов. Разные механизмы мы прорабатываем и в июле будем готовы их доложить", - сказал Дитрих.

По его словам, на днях в Минтрансе состоялся координационный совет, где представители всех отраслей имели возможность высказаться в отношении механизмов привлечения инвестиций, при этом подробно обсуждались и инфраструктурные облигации - возможно, они станут реальным механизмом в деятельности большинства транспортных компаний и транспортных строителей.


Чиновник также считает, что "вечные" бонды РЖД - особенный инструмент, и их особенность в том, что это деньги, которые доверяют конкретной компании. "Таким уровнем доверия, каким пользуются сейчас РЖД, размещая "вечные" облигации, наверное, не многие компании в РФ обладают. Поэтому мы прорабатываем не только "вечные" облигации госкомпании "Автодор", мы прорабатываем и проектные облигации", - подчеркнул министр.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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