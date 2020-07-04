Минутка ретро: как "возмутительный" роман Марии Кюри привел к дуэли, но ничему не научил общество

Вадим Карасев

Мария Склодовская-Кюри принадлежит к числу самых известных ученых в мире, внесших чрезвычайно важный вклад в развитие науки. О ее работах в области исследования радия, Нобелевских премиях и открытиях институтов знают все. Но сегодня, в годовщину ее смерти, мы хотим рассказать немного о личной истории этой великой женщины, которую тоже стоит помнить. Увы, она показывает, что за более чем 100 лет мало что изменилось в том, как общество судит поступки взрослых состоявшихся женщин. Речь об отношениях вдовствующей Кюри с ученым Полем Ланжевеном, который был женат, но все порицание и весь гнев толпы, когда о романе стало известно, обрушились именно на Марию.





Мария Склодовская-Кюри

Мария Склодовская-Кюри известна как первый ученый, которому удалось получить две Нобелевские премии. Первой награды она удостоилась в 1903 году, когда она и ее муж Пьер Кюри были отмечены премией по физике за исследования в области радиации.

Затем, в 1911 году, она получила Нобелевскую премию по химии за открытие радия и полония. Но по мере того как росла ее известность как блестящего ученого, росло и любопытство публики к ее личной жизни, особенно после того, как Мария овдовела в 1906 году.





Мария и Пьер Кюри в лаборатории

Через четыре года после того как Пьер Кюри погиб (его задавил конный экипаж), у Мари случился пылкий роман с одним из бывших учеников своего мужа, физиком Полем Ланжевеном.

После смерти Пьера Мария была назначена на его место в Отдел точных наук Сорбонны, чтобы вести там курс физики, и стала первой в истории университета и Франции в целом женщиной-преподавателем.





Кадр из фильма "Мария Кюри" (2016). В роли Марии Кюри Каролина Грушка

Ланжевен к тому моменту, однако, уже был женат и воспитывал четверых детей. Кроме того, был младше Марии на пять лет — самой Кюри на тот момент было 43 года.

Брак Поля был несчастливым — в одной из биографий описывается эпизод, как он появился в лаборатории с синяками, признавшись, что его жена и теща побили его металлическим стулом.





Поль Ланжевен

По словам людей из их окружения, двоих сблизила не только фанатичная увлеченность наукой, но и внутренняя опустошенность — сама Кюри тяжело пережила смерть мужа и некоторое время боролась с депрессией. Незадолго до романа с Полем она лишись еще и своего тестя, который был ее опорой после смерти Пьера.

Влюбленные вместе проводили время в Париже в специально арендованной для свиданий квартире недалеко от Сорбонны, когда супруга Ланжевена Жанна заподозрила его в измене и решила провести расследование.





Поль Ланжевен с супругой Жанной

Она наняла детектива, чтобы тот украл любовные письма, и начала шантажировать ими пару, требуя прекратить не только личное, но и профессиональное общение (ценность работы Ланжевена она понимала слабо, так как происходила из семьи торговцев и упрекала супруга в том, что он мало зарабатывает).

Жанна даже угрожала Кюри убийством, а следом и вовсе передала письма своему родственнику, который был редактором одной из парижских газет, — причиной стало то, что Поль и Мария приняли участие в одной конференции. Конечно, письма были опубликованы.





Кадр из фильма "Мария Кюри": Ари Вортхальтер (Поль Ланжевен) и Каролина Грушка (Мария Кюри)

Я дрожу от нетерпения при мысли о том, чтобы вновь увидеть тебя и также рассказать, как сильно я тосковал о тебе. Целую тебя нежно в ожидании завтра,

— личными признаниями теперь зачитывались все сплетники Парижа.

Французские газеты с удовольствием ухватились за эту скандальную историю. Они стали представлять Марию коварной разлучницей, еврейкой, которая соблазнила Ланжевена, хотя еврейкой она не была.

Но сделано это было намеренно, ведь антисемитизм в то время был распространен в Европе, а потому такие детали лишь усиливали общественное возмущение и недовольство.





Мария Кюри (слева) и Поль Ланжевен

Похитительница мужей! Распутница!

— такими эпитетами награждали репортеры Кюри.

Кроме того, ее обвиняли в атеизме, что в те времена тоже было серьезным "недостатком" в глазах общественного мнения.

В момент, когда скандал только разгорался, Склодовская-Кюри находилась на конференции в Бельгии, в Париж она вернулась, когда пламя народного гнева уже полыхало вовсю. У ее дома собиралась разгневанная толпа, требовавшая изгнания Кюри из страны, так что Марии с двумя дочерьми пришлось скрываться у своей подруги, писательницы Камиллы Марбо.





Мария Кюри с мужем Пьером и дочерью Ирен

Стремясь защитить честь Кюри, Ланжевен вызвал одного из редакторов газеты на дуэль. Двое мужчин вышли "на бой" и встретились лицом к лицу 25 ноября 1911 года, но она закончилась ничем — стрелять оба отказались.

На сторону Кюри встал и ее коллега и друг Альберт Эйнштейн. В библиотеке Гарвардского университета хранится его письмо к Марии, которое он написал, находясь в Праге, когда пресса стала атаковать Кюри за ее роман с Полем.

Если эта чернь будет донимать тебя, просто перестань читать эту ерунду. Оставь это для гадюк, для которых эта история и была сфабрикована,

— писал Эйнштейн.





Альберт Эйнштейн и Мария Кюри

Защищал ученый Кюри и в своей переписке с другим близким другом, цюрихским медиком Генрихом Цангером, ставя под сомнения то, что Мария могла быть коварной искусительницей. Защищал, впрочем, в довольно своеобразной манере, которая может показаться и оскорбительной.

Кюри обладает искрометным интеллектом, но, несмотря на свою страстную натуру, она недостаточно привлекательна, чтобы представлять угрозу для кого-либо,

— писал Эйнштейн.

Примечательно, что именно в разгар скандала стало известно о присуждении Кюри Нобелевской премии по химии. Однако в Швеции к перспективе приезда женщины, сделавшей такой вклад в науку, отнеслись со скептицизмом — никто не хотел, чтобы торжественный вечер был опорочен кривотолками и скандалами. Представители Королевской академии наук настоятельно рекомендовали Кюри не являться в Стокгольм.





Все мои коллеги ответили, что не хотят, чтобы вы сюда приезжали. Я также прошу, чтобы вы остались во Франции, поскольку никто не может предсказать, что может произойти во время вручения награды. Честь, уважение для нашей Академии, равно как и для самой науки и вашей родины диктуют, чтобы в указанных обстоятельствах вы отбросили мысль о приезде сюда для получения награды,

— было сказано в письме, составленном секретарем Академии наук.

Мария к этим советам не прислушалась, четко дав понять, что ее научные достижения и ее личная жизнь ни в коем случае не должны смешиваться и влиять друг на друга.

Я думаю, что нет абсолютно никакой связи между моей научной работой и фактами из моей личной жизни, которые были превратно поданы и не заслуживают внимания уважаемых людей. Я сильно задета тем, что вы не разделяете моего мнения,

— написала она в ответ, и в Стокгольм за заслуженной наградой, конечно же, приехала.





Хотела бы напомнить, что открытие радия было сделано Пьером Кюри совместно со мной. Мы также обязаны Пьеру Кюри за его фундаментальные эксперименты в области радиоактивности. Моей собственной работой были химические исследования по выделению радия,

— сказала она в своей речи.

Роман с Ланжевеном вскоре сошел на нет — уже почти получив согласие на развод, мужчина все-таки вернулся к жене, но счастливым этот брак так и не стал. Спустя несколько лет Поль закрутил новый роман.





Кадр из фильма "Мария Кюри"

А вот Мария с тех пор окончательно сосредоточилась только на науке — эту работу она считала своеобразным посвящением, данью памяти своему любимому Пьеру.

Разбитая судьбой, я не была в состоянии планировать свое будущее, однако не могла и забыть и том, что мой муж обычно говорил, что даже если его не станет, я обязана продолжать свою работу,

— так она писала после смерти Пьера Кюри.





Ну а параллели этой истории с днем сегодняшним, увы, очевидны. Романы взрослых женщин с мужчинами младше них расцениваются публикой хуже, чем пары, где старше мужчина.

Стоит вспомнить хотя бы бесконечных хейтеров Кейт Бекинсейл. Да и в случае измен, какие бы на то ни были причины, на скамье "подсудимых" чаще оказывается женщина — "разлучница, которая увела мужика"!

Наука за прошедший век явно продвинулась вперед сильнее, чем общественное мнение.