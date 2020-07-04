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Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%

Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% - до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России. В продуктовый набор для приготовления окрошки вошли картофель (один килограмм), квас (1,5 литра), вареная колбаса (300 грамм), зеленый лук и укроп (по одному пучку), редис и огурцы (по одному килограмму), сметана (250 грамм) и яйца (десять штук).

"В Москве затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году", - подсчитали эксперты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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