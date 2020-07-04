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"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына Александра Лукашенко

"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына Александра Лукашенко

15-летний Николай Лукашенко, младший сын президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, вновь оказался в центре внимания интернет-пользователей и СМИ. Вместа с отцом, двумя старшими братьями и соотечественниками он принял участие в праздновании Дня независимости Белоруссии в Минске, которое прошло сегодня.

Пользователи соцсетей в очередной раз и в один голос отметили, что сын политика растет настоящим красавцем. На свежих снимках видно, что Николай выше отца и своих братьев, 45-летнего Виктора и 40-летнего Дмитрия. Если верить информации из открытых источников, рост Александра Лукашенко — 190 сантиметров.

Дмитрий, Николай и Виктор ЛукашенкоКраш.Лучший!Такой красивый.

Достойный наследник у президента Белоруссии.

Меня одну здесь беспокоит, какой у него рост, раз он выше батьки и братьев?

Настоящий принц!

— такие комментарии появились под свежими снимками Николая Лукашенко в инстаграме.




Как сообщил этим летом сайт tut.by, Николай Лукашенко поступил в 10-й класс лицея БГУ, где будет углубленно изучать биологию. В прошлом учебном году сын президента показал хорошие знания по химии на олимпиаде. На районном этапе занял первое место, на областном — получил диплом третьей степени. По некоторым данным, в том же лицее учатся две внучки Александра Лукашенко.


Николай и Александр Лукашенко в Москве


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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