Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет

Вадим Карасев

Фото: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

Тремя основными киберугрозами в ближайшее десятилетие будут являться финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

По его словам, очень сложно предугадывать развитие рынка киберпреступности, однако можно предположить, что финансовая преступность будет наиболее развитым и популярным видом правонарушений. По этой причине людям необходимо будет выстраивать стратегию цифровой безопасности, чтобы обезопасить свои средства. Специалист полагает, что в ближайшие годы среди основных трендов рынка киберпреступности будет развитие политического, межгосударственного и корпоративного шпионажа, а также кибертерроризма.

Ранее эксперты по кибербезопасности обнаружили масштабную утечку данных. В открытом доступе оказались данные нескольких сотен тысяч пользователей приложений для знакомств. Так, в сети оказались данные пользователей приложений для ЛГБТ-знакомств, для фетишистов, а также для ищущих партнеров для группового секса. Среди них эксперты назвали 3somes, Cougary, Xpal, BBW Dating, Casualx, SugarD, Herpes Dating, GHunt и некоторые другие.