Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы самые удачные комплименты

Названы самые удачные комплиментыФото: Rob Stothard / Getty Images

Ресурс Swipe Life, посвященный знакомствам в сети, опубликовал несколько комплиментов, которые, как утверждается в статье, гарантированно вызовут симпатию, а не отторжение при общении в приложении Tinder. Необычные, но приятные и уважительные высказывания авторы статьи назвали более удачным способом знакомства, чем стандартные фразы.

Так, если человек упомянул какую-то музыку или фильм, который нравится обоим участникам диалога, рекомендуется положительно оценить его увлечение. Главное, уверены авторы, говорить об этом искренне, а не притворяться для того, чтобы понравиться человеку.

Если же потенциальный партнер написал о каких-то хобби или занятиях, стоит поддержать его начинания. В Swipe Life уверены, что собеседнику будет приятно, если его стремление завести YouTube-канал, волонтерство или социальную работу высоко оценят.

Мужчинам порекомендовали не стесняться хвалить партнерш, которые хорошо разбираются в теме беседы. Кроме того, по мнению авторов, можно сделать хороший комплимент, если обращать внимание на детали на снимках. Например, если человеку понравился цвет одежды на фотографии собеседника, то стоит сообщить ему об этом. Так потенциальный партнер поймет, что он действительно интересен.

Кроме того, пользователям Tinder порекомендовали говорить о том, что им нравится в общении с собеседниками, к примеру, хвалить за хорошие шутки или забавные сравнения. Утверждается, что это покажет человеку, что его сообщения читают внимательно.

В мае на Swipe Life назвали лучшие варианты сообщений для начала знакомства через Tinder. Так, женщин призвали отказаться от традиционных правил и тоже писать первыми при желании.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названы самые безопасные места во время летней грозы
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии
Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за
В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем других стран
В Совфеде назвали онлайн-голосование будущим избирательных систем
Названы самые удачные комплименты
Названы самые удачные комплименты
Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
Испугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"
В Сети появились кадры из финального сезона сериала "Люцифер"
Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были уволены
Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Влезать не просили. Гонконг против санкций США из-за законов Китая
Влезать не просили. Гонконг против санкций США из-за законов Китая
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына Александра Лукашенко
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына

Топ на сегодня

Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе

Еще по теме

Названы худшие варианты для знакомства в Tinder
Названы самые неудачные фразы для описания себя на сайте знакомств
Раскрыт секрет идеального фото для сайта знакомств
Названы самые неуместные виды фотографий для сайтов знакомств