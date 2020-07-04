«Не беда»: Как спасти луковый урожай от стрелок? Можно ли предотвратить их появление?

Лидия Мартынова

Большинство садоводов сталкиваются с проблемой появления луковых стрелок. Прочитав много отзывов, я сделал вывод, что это действительно распространенная проблема, с которой необходимо бороться, чтобы на будущее таких вопросов больше не возникало. Есть несколько способов как предотвратить появления стрелок и о них мы сегодня поговорим. А также разберем вопрос о том, что делать если стрелки уже выросли.

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Если стрелки уже появились

При посадке далеко не весь лук может пойти стрелками, а всего лишь несколько ростков. В таком случае их можно просто выдернуть и проблема будет решена. Но может пойти и так, что весь ваш лук стал перерастать в стрелки и просто его выдернуть не будет являться решением проблемы. Урожай придётся спасать пока все соки и витамины не направились в семена вместо головки лука.





Первое правило

Главным правилом по спасению это вырвать стрелку в сплошном месте, но не в коем случае не в полом. Если вырвать там, где место полое (то есть трубкой), то лук может промяться, а также во внутрь будет попадать вода, которая в последствии приведет к гниению всего лука. Лучше всего стрелку срезать ножницами, чтобы оставить ровный конец.

Второе правило

Лук необходимо срезать рано утром в солнечную погоду. За счет яркого солнца концы быстро подсохнут, что не дадут луку начать портиться. Если это сделать в период дождей, то лук наберет много влаги и не успеет зарубцеваться.

Предотвращаем появления стрелок

Теперь разберем вопрос как предотвратить появления стрелок. На самом деле стрелки могут появиться по любой причине: неправильный посев, сильная жара, плохой полив или наоборот сильная влага. Есть способ, после которого мы можете быть уверены, что лук вырастит качественным и без стрелок.

Овсюшку необходимо высаживать под зиму диаметром в один сантиметр. В период его роста нужно быть внимательным к погодным условиям. В сильную жару луку необходимо много воды, но главное не переборщить. В период дождей полив лучше отложить, так как луку будет достаточно и этой влаги. Не забывайте про подкорм для дополнительной подачи витаминов. Но и одним из главных конечно прополка и рыхление. Любая рассада нуждается в получении кислорода и свободного пространства.

Не бойтесь при посадке использовать несколько сортов лука: во-первых, это будет ваш отличный опыт, а во-вторых вы сможете выбрать для себя лучший сорт. Несколько видов сортов могут дать разный урожай, но зато вы будете знать, какой сорт лука ваша земля принимает больше.