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Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17

Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17
Задача судебного процесса по делу о крушении в 2014 году над Донбассом самолета, следовавшего рейсом MH17, не состоит в том, чтобы добиться истины. Об этом заявил в комментарии RT директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Я думаю, если бы кто-то действительно хотел добиться истины в этом вопросе, то все перечисленные данные давно были бы приобщены к разбирательству. И все было бы давно очевидно и ясно. Но тогда никакого отношения ко всему произошедшему никакие российские граждане или российские структуры не имели бы. А задача стоит совершенно противоположная", – пояснил Мартынов.

В пятницу радио Sputnik сообщало, что суд в Нидерландах счел обоснованным повторный запрос у США спутниковых снимков с места катастрофы MH17. Судья Хендрик Стейнхейс констатировал, что с осени 2016-го прокуратура даже не пыталась получить доступ к этим снимкам в рамках расследования, и до сих пор эти данные присутствуют в деле лишь в виде текстового описания.


ЗРК "Бук", которым якобы сбили малазийский самолет, при этом помимо них определенные функции исполнили и другие люди – экипаж ЗРК "Бук".
# В мире
По материалам: ria.ru

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