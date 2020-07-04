"Ну, не велосипеды": одесситов впечатлил кортеж Зеленского (видео)

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как кортежи президента Владимира Зеленского в Хмельницкую и Черниговскую области удивили местных жителей своим масштабом, количество машин сопровождения в президентской кавалькаде в Одессе показалось пользователям очень скромным.

«Думская» в своем Telegram- канале пишет, что утром в субботу, 4 июля, президента сопровождали четыре бронированные машины, два бусика, две скорые и автомобиль полиции.

«Ну, не велосипеды. Ну почти же. Даже в Чернигове три недели назад кортеж был из 15 машин. Одесса провинилась», — так прокомментировали местные журналисты кортеж Зеленского.

Кроме того, одесситы отметили, что президента очень тщательно оберегали от неудобных вопросов. Как всегда отличилась пресс-секретарь Юлия Мендель. Она очень часто перебивала и пыталась прикрыть президента во время короткого пресс-подхода, пишет Alex Drone, отметив, что не всем представителям СМИ дали пообщаться с президентом.

Он же отмечает, что в Южном перед самым началом открытия стадиона упали растяжки, которые рассказывали о достижениях «Большого строительства».

«Их подняли и в течение всего визита Зеленского поддерживали специально обученные люди. Вот вам и новые рабочие места», — с сарказмом уточняет блогер.

Напомним, во время недавней поездки Зеленского в Херсонскую область, несмотря обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали, и даже не предоставили официального подтверждения визита главы державы, не говоря уже об аккредитации на него. После этого представители СМИ устроили яркий протест.