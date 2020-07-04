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Опальный схиигумен Сергий потребовал аналога Нюрнбергского процесса

Опальный схиигумен Сергий потребовал аналога Нюрнбергского процесса

Схиигумен Сергий, накануне лишенный церковного сана решением епархиального суда, записал видеообращение с требованием провести аналог Нюрнбергского процесса.

Опальный священник обвинил власти России и руководство РПЦ в предательстве интересов народа. Он потребовал созыва народного поместного собора, призванного стать вторым Нюрнбергским процессом. Предстать перед «судьями» должны президент России Владимир Путин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Кирилл Екатеринбургский, митрополит Илларион и пр. Всех вышеперечисленных лиц Сергий назвал «врагами Бога и Богородицы». Конкретно Путина и его окружение схиигумен обвинил в том, что они ведут страну по пути цифровизации и пытаются загнать население в «электронное стойло», а патриарха назвал «еретиком-экуменистом».

По мнению Сергия, президент готовит страну к войне. Во всяком случае, именно так трактует он в своем обращении недавний указ Путина о военных сборах. Очевидно, в противовес «замыслам президента», схиигумен Сергий призвал всех объединяться в народное ополчение.

Накануне в Екатеринбурге прошел митинг сторонников отца Сергия. В числе его ярых защитников была замечена супруга члена команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова.

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По материалам: u-f.ru

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