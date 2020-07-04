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Опубликован новый вариант Конституции РФ

Опубликован новый вариант Конституции РФ

Сегодня, 4 июля на портале правовой информации был опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками. Напоминаем, что по итогам прошедшего всероссийского голосования, почти 78% граждан России поддержали поправки в Основной закон страны.

В документе содержится комментарий о том, что обновленная Конституция РФ - это документ, принятый 12 декабря 1993 года, содержащий поправки, одобренные всеобщим голосованием 1 июля 2020 года.

Общее число внесенных поправок - 206, большинство из которых имеют социальную направленность. В частности, оговариваются трудовые взаимоотношения, индексация пенсий не реже одного раза в год, защита достоинства граждан РФ и поддержка социального партнерства. Внесена поправка о доступности качественной медицины. Отдельно оговаривается приоритет семейного воспитания и поддержания традиционных ценностей семьи с защитой детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно обновленной Конституции РФ, президентом России не сможет стать человек, имеющий или имевший ранее гражданство другого государства. То же касается всех чиновников высшего ранга на федеральном и региональном уровнях, судей, прокуроров и глав федеральный госорганов. Введен запрет на владение госчиновниками счетами в иностранных банках.

Важной поправкой является верховенство Конституции РФ над международным правом. Отныне Конституционный суд России имеет право не исполнять решения международных судов в случаях, когда они противоречат Основному закону РФ.

Совфед и Госдума получили право на осуществление парламентского контроля. Из формулировки, касающейся количества президентских сроков, исчезло слово «подряд». С момента вступления поправок в силу обнуляются все предыдущие сроки правления действующего главы государства.

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По материалам: u-f.ru

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