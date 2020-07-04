Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опубликован текст обновленной Конституции России

Опубликован текст обновленной Конституции РоссииФото: Нина Зотина / РИА Новости

Текст обновленной Конституции России с поправками, одобренными на всенародном голосовании, опубликован на портале правовой информации.

Обновленная Конституция вступила в силу 4 июля. В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.

В Кремле считают, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину». Сам президент после плебисцита поблагодарил россиян за одобрение поправок. По его словам, современная России еще находится в стадии формирования, и необходимо многое сделать.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эрдоган: иностранцы не должны вмешиваться в вопрос статуса Айя-Софии
Эрдоган: иностранцы не должны вмешиваться в вопрос статуса Айя-Софии
Опубликован текст обновленной Конституции России
Опубликован текст обновленной Конституции России
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины
В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения в создании «грязного шоу»
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения в создании «грязного шоу»
Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу
Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу
Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное интервью и рассказали о своем романе
Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное
Россияне в 2019 году стали чаще ломать руки и ноги
Россияне в 2019 году стали чаще ломать руки и ноги
СМИ: в машине Ефремова нашли гашиш и следы постороннего человека
СМИ: в машине Ефремова нашли гашиш и следы постороннего человека
В России временно запретили выезд детей на отдых в лагеря других регионов
В России временно запретили выезд детей на отдых в лагеря других
В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям
В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям

Топ на сегодня

В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам Минобороны
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам

Еще по теме

В России вступила в силу обновленная Конституция
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Подсчитаны 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Раскрыто отношение сторонников основных партий к поправкам к Конституции