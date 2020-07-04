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Отдых на Черном море оказался практически недоступен

Отдых на Черном море оказался практически недоступен

Цены в отелях Крыма взлетели на 100%. Это связано с необычайным ажиотажем. Уже сейчас почти во всех гостиницах нет свободных мест, все это связано с закрытыми границами. Практически все отели Кубани считаются пятизвездочными, цена за сутки увеличилась до 15 тыс рублей и ставить заоблачные цены им нет никакого смысла. А в Сочи этот показатель достиг отметки в 100%. Отели, имеющие 3 звезды, подняли цены на 30%.

Как рассказали Интерфаксу специалисты, на данный момент во многие гостиницы Крыма уже просто не заселиться. На забронированные номера необходимо повторное подтверждение. В крупных отелях нет свободных мест вплоть до середины августа. В Краснодарском крае количество свободных номеров быстро уменьшается. Гражданам, которые не бронировали отель заранее, скорее всего, придется отложить начало своего отпуска.

На повышение цен повлияло также увеличение числа отдыхающих с Дальнего Востока и Сибири, откуда раньше практически никогда не ездили отдыхать на Черное море.

Чтобы хоть как-то окупить свои простои во время пандемии, отелям приходится поднимать цены, пользуясь бешеным спросом у туристов именно на эти традиционные направления отдыха.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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