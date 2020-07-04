Парадные портреты, инсценировки и семейные шалости: как фотографии влияли на образ британской королевской семьи

Вадим Карасев

Для публичных людей фотография имеет большое значение, ведь снимки, попадающие в прессу, влияют на формирование имиджа. То, как их будет воспринимать публика, какое представление сложится у них о данных персонах, зависит от того, как знаменитостей запечатлеют фотографы. Британская королевская семья здесь не исключение. Сегодня предлагаем вам узнать несколько интересных фактов о том, как развивалась официальная фотография, каково это — работать фотографом у монархов,и, конечно, посмотреть на ряд архивных кадров.





Свадьба принцессы (будущей королевы) Елизаветы и принца Филиппа, 1947 год

Развитие технологий, конечно, оказало невероятное влияние на то, как мы в принципе узнаем и получаем информацию. В начале эры фотографии тех, кто занимался этим профессионально, в принципе было не очень много, да их возможности были весьма ограниченны.

В первую очередь, количеством снимков, которое позволяли сделать первые аппараты: в распоряжении фотографа было лишь несколько стеклянных пластин, а готовый кадр свет мог увидеть лишь дни, а то и недели спустя.





Принц Уэльский Эдвард и лорд Луис Маунтбеттен

Даже в 1950-х годах, когда распространение получила и цветная фотография, случалось, что снимки появлялись в прессе через несколько месяцев после самого события.

Ограничения в технологии печати также влияли на то, что самые ранние фотографии не могли быть воспроизведены на носителе вплоть до изобретения процесса полутоновой печати в начале 1900-х годов.

Поэтому в то время обыватель в принципе редко видел фотографии королевской семьи — чаще это были литографии или гравюры.





Портрет королевы Виктории к 50-летию ее правления, 1887 год





Портрет принцессы Беатрис и королевы Виктории в гостиной Виндзорского замка, 1895 год

Появление пленочных камер и рост числа агентств печати в 1920—1930-х годах изменили это в значительной степени, но появились новые нюансы.

Так, чтобы снимать королевскую семью на различных мероприятиях, надо было входить в так называемый пул, попасть в который было не так уж просто: в значительной степени право это доставалось телеграфным агентствам.





Принцесса Елизавета с сыном Чарльзом, бабушкой, королевой Марией, и отцом, королем Георгом VI, 1948 год





Елизавета II и принц Чарльз, Балморал, 1952 год





Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми: принцессой Анной, принцем Эндрю и принцем Чарльзом, 1960 год

Появление глобальных агентств в 1950-х и 1960-х годах повлекло за собой массовое распространение снимков и повлияло на "сближение" королевской семьи с миллионами простых зрителей и читателей во всем мире.

Сегодня эта "дистанция" еще меньше — во многом благодаря развитию социальных сетей, где представители монархии делятся снимками напрямую со своими подписчиками (все понимают, что ведут аккаунты специальные люди, но все-таки такая коммуникация "сближает"). В сфере фотографии это привело к взрыву так называемого пользовательского контента.





Принцесса Анна, принц Чарльз, принц Эдвард, принц Эндрю, королева Елизавета II и принц Филипп, 1972 год. Фото сделано к 25-летию со дня их свадьбы

Сегодня любой может попробовать себя в роли папарацци и, если получится сделать удачный или эксклюзивный кадр, попытаться продать его агентствам.

Кроме того, на публичных мероприятиях вроде визита представителей дворца в другие города и встречи с местными жителями у фотографов тоже больше нет монополии на съемки. Сделать "тот самый" кадр может каждый из тех, кто собрался поприветствовать титулованных гостей, если ему улыбнется удача.

Впрочем, ранее на всяческие хитрости приходилось идти и официальным фотографам. Например, известный свадебный кадр с королевой Викторией и принцем Альбертом, сделанный фотографом Роджером Фентоном, на самом деле является инсценировкой.





Постановочное свадебное фото королевы Виктории и принца Альберта, 1854 год

Нет, Виктория и Альберт, конечно, на самом деле сыграли свадьбу, но для тематического фото позировали более чем 14 лет спустя — уже не в статусе невесты и жениха, а мужа и жены.

Дело в том, что в 1840 году фотография находилась еще на самой ранней стадии развития, и к новому искусству относились с изрядной долей недоверия и осторожностью. Представители двора тогда считались покровителями более традиционных форм искусства.





Портрет принца Артура, 1857 год. Считается, что вдохновением для кадра послужила картина "Сикстинская Мадонна"

Можно предположить, что впоследствии именно интерес Альберта к фотографии, возможно, убедил королеву Викторию идти в ногу со временем и все-таки сделать кадр для истории. Кстати, именно Альберт считается первым представителем королевской семьи, запечатленным на фотографии, — кадр датируется 1842 годом.





Один из первых фотопортретов принца Альберта, 1842 год

Вскоре королевская чета начала понимать, что фотография может быть как искусством, так и средством документирования жизни, и стала активно поддерживать и продвигать новое искусство. Кроме того, монархи увидели потенциал в совершенно новой форме общения с публикой через фотографии. В 1853 году было организовано фотографическое общество, патронами которого стали король и королева. А когда королева умерла в 1901 году, после нее в архивах осталось порядка 20 тысяч снимков!

Ну а самым первым официальным королевским портретом, положившим начало традиции, считается кадр, сделанный 26 мая 1857 года, — это был семейный портрет Виктории и Альберта вскоре после рождения их первенца — принцессы Беатрис. Снимок сделали на террасе Осборн-хауса на острове Уайт.

В 1860 году королева дала фотографу Джону Мейалу разрешение на публикацию фотографий, которые он сделал. Снимки вызвали необычайный интерес и пользовались популярностью.

Особенностью их было и то, что они не походили на привычные парадные портреты, к которым привыкла публика. Королева позировала в скромном платье и представала на кадрах больше в образе жены и матери, а не просто церемонной королевы.





Королева Виктория с дочерью, принцессой Беатрис, 1860 год

Портреты монархов продавались в виде открыток, что в то время было своеобразным аналогом "прямой коммуникации" со своими подданными.

Любимым публикой мотивом были и до сих пор остаются фотографии монархов с детьми. Кадры, на которых обычно сдержанные королевы, принцессы и принцыпроявляют эмоции, понятные каждому, производят особенный эффект.

Примечательно, что несколько "хулиганские" снимки, на которых монархи заняты детскими играми и непосредственной возней, появлялись еще и в "чопорном" XIX веке.





Принцесса Александра с дочерью Луизой, 1868 год. Фотография была сделана, чтобы показать публике, что принцесса выздоровела после продолжительной болезни.





Герцог (будущий король Георг VI) и герцогиня Йоркские с дочерью, принцессой Елизаветой, будущей королевой, 1926 год





Принцесса Маргарет, королева-мать Елизавета, принцесса Елизавета и король Георг VI, 1942 год





Принцесса Анна с первенцем Питером и мамой, королевой Елизаветой II, 1977 год





Принц Чарльз с сыновьями Гарри и Уильямом, 1985 год

Просматривая архивы, любопытно отметить не только развитие технологий, но и смену порядков и устоев — многие из кадров прошлого едва ли могли бы быть сделаны в наше время.

Как, например, данный снимок короля Георг V, сделанный в 1920 году. Экипаж с королем преследует нищий в надежде получить милостыню — сегодня настолько приблизиться к транспорту монарха помешала бы охрана.





Экипаж с королем Георгом V, 1920 год

Автором снимка был фотограф Джимми Сайм, один из видных фотодокументалистов того времени. Ему же принадлежит и еще один легендарный снимок (к королевской семье напрямую он отношения, впрочем, не имеет, зато стал практически эталонным изображением британской классовой системы).

Речь о фотографии, которая известна под названием Toffs and Toughs ("Сливки общества и хулиганы") и была сделана в 1937 году во время крикетного матча Итон — Харроу.





На снимке изображены пять мальчиков: двое одеты в школьную форму Харроу, в том числе жилет, цилиндр, бутоньерку и трость, а трое — в простой одежде довоенной молодежи из рабочего класса. Впервые в печати эта фотография появилась 10 июля 1937 года на первой странице News Chronicle под заголовком "Каждая фотография рассказывает историю". Во всех смыслах красноречивый кадр потом неоднократно перепечатывался.

Настоящей удачей можно назвать и кадр, который удалось сделать в 1952 году Рону Кейсу, — его история лишний раз доказывает, что даже входить в пул еще недостаточно, важно оказаться в нужное время в нужном месте.





Елизавета II, королева Мария, Елизавета Боуз-Лайон

Свой легендарный снимок он сделал на похоронах короля Георга VI. Вся пресса дежурила у парадного входа Кларенс-хауса, в то время как Кейс находился на углу здания и смог заметить, как королева Мария, ее внучка и будущая королева Елизавета, а также вдова короля (Елизавета Боуз-Лайон, известная затем как королева-мать) выходят через заднюю дверь, — больше такой кадр никому сделать не удалось.





Королева Елизавета II, королева-мать и принцесса Маргарет, 1980 год. Одинаковые наряды трех женщин призваны подчеркнуть преемственность и тесную связь

Особенно работа фотографа важна и во время королевских туров, ведь именно его глазами публика по всему миру увидит это важное для имиджа семьи путешествия. Ну а если хороших кадров не получится, то и весь тур окажется под угрозой провала.

Каждый снимок несет скрытый смысл, и королевская семья понимает это как никто другой,

— объясняет историк Люси Уорсли, которая также отмечает, что сегодня именно фотография помогает поддерживать живой дух монархии.





Принц Гарри и Меган Маркл во время тура по Австралии





Эксперты полагают, что именно удачные снимки во многом помогли принцессе Диане сформировать свой образ "королевы людских сердец".





Принцесса Диана и принц Чарльз. Официальное фото с помолвки

Знавшие ее люди отмечали, каким добрым и харизматичным человеком она была, но ее умение естественно позировать было значительным подспорьем в работе фотографов и помогало им сделать кадры, которые трогали всех.

Наша работа часто может быть очень скучной. Кто-то просто выходит из машины и идет к двери. Но принцесса Уэльская всегда поворачивалась, прежде чем войти в здание. В последний момент она просто смотрела на тебя, и всегда получались просто великолепные снимки. Я помню, как делал ее фотографию в ее 36-й день рождения, который, к сожалению, был ее последним днем рождения. Она пошла в галерею Тейт, где был прием. Она просто повернулась незадолго до того, как вошла внутрь, и это был абсолютно великолепный кадр,

— вспоминал о работе с принцессой Дианой королевский фотограф Тим Рук.





Принцесса Диана в день своего 36-летия, 1997 год

Увы, фотографы, пусть и не королевские, стали и злым роком в судьбе Дианы. Многие до сих пор уверены, что именно жадные до сенсаций папарацци спровоцировали аварию в парижском туннеле, где погибла Диана.





Но не всегда во дворе прибегают к помощи штатных специалистов. Например, помолвочную фотографию принца Уильяма и Кейт Миддлтон делал известный модный фотограф Марио Тестино, а у принца Гарри и Меган Маркл фотографом был Алекс Любомирски, который потом работал и на свадьбе пары.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон, 2010 год





Принц Гарри и Меган Маркл, 2017 год





Сегодня одним из официальных фотографов королевской семьи является Крис Джексон — он занимает эту должность уже 15 лет!

Уникальной в этой работе является возможность фотографировать относительно небольшую группу людей на протяжении длительного периода. Вы можете лучше узнать характеры, особенности людей, но в то же время у вас всегда очень разнообразные события — это делает каждую съемку свежей и интересной,

— признавался фотограф в интервью изданию Tatler.





Кейт Миддлтон и принц Уильям в музее Орсе в Париже, 2017 год

И сегодня Джексон работает уже совсем в другом ритме, чем его коллеги даже несколько десятилетий назад. Новостной поток сегодня не прекращается ни на секунду, а люди узнают их фактически в режиме реального времени.

В фотобанк, а значит, и на передовицы как минимум онлайн-изданий фотография сегодня может попасть уже через 30 секунд после того, как была сделана! На крупных мероприятиях вроде королевской свадьбы с фотографом всегда работает еще команда ассистентов, которые тут же получают снимки, обрабатывают их и передают агентствам.

Меняется, конечно, не только то, как пишется королевская фотоистория, но и главные персонажи в объективе, причем случается это даже на относительно коротком отрезке времени.

Например, еще 15 лет назад принцы Уильям и Гарри еще не принимали особого участия в исполнении королевских обязанностей — тогда фотограф больше сопровождал в поездках их отца, принца Чарльза, и его супругу Камиллу Паркер-Боулз.





Принц Гарри в Лесото, 2014 год

Сегодня Джексон, наоборот, больше сосредоточен на семье принца Уильяма — например, он снимал первый день в школе у старшего сына, принца Джорджа.

А также до недавнего времени работал и с принцем Гарри и Меган Маркл, пока те еще исполняли королевские обязанности. И все же своей любимой "моделью" фотограф называет королеву Елизавету II.





Принц Уильям и принц Джордж

У нее невероятная аура и харизма, и она является одним из самых узнаваемых людей в мире, поэтому предвкушение съемки какого-то особенного момента всегда вдохновляет меня,

— признавался Крис.

Кроме того, съемка королевы иногда может подарить и забавные моменты, о которых приятно будет вспомнить.

Например, когда во время визита в Уипснейдский зоопарк Елизавета II неожиданно для всех решила покормить слона и извлекла из сумки банан, за которым животное с радостью и потянулось хоботом, — благодаря хорошей реакции фотографа появился этот милый и смешной кадр.





С особым трепетом Крис, конечно, вспоминает и свадьбу Кейт и Уильяма.

День свадьбы герцога и герцогини Кембриджских, безусловно, был одним из выдающихся моментов последних 15 лет. Волнение, погода, история — все сошлось! После долгой подготовки к большому дню, включающей проверки оборудования и многое другое, я наконец стоял перед Вестминстерским аббатством, чтобы запечатлеть те первые моменты, когда они появились в лучах весеннего солнца уже как семейная пара. Я никогда не забуду аплодисменты толпы, когда они стояли на ступеньках Вестминстерского аббатства, что позволило мне сделать фотографию, облетевшую тогда газеты и журналы по всему миру,

— поделился воспоминаниями Крис.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Но, конечно, за красивыми и удачными снимками всегда стоит труд.

Съемка может включать в себя часы ожидания, можно вымокнуть до нитки (часто самые естественные и искренние моменты наступают во время ливня!), жизнь может состоять из длительных перелетов и ранних подъемов,

— поделился Джексон более приземленными подробностями своей работы.

Но иногда Криса теперь могут и подменить! Кейт Миддлтон сама увлечена фотографией и часто радует подписчиков в инстаграме собственными снимками своей семьи.

Герцогиня сделала несколько прекрасных снимков детей — кто, в самом деле, может поймать эти искренние моменты лучше, чем человек, который знает их лучше всех?

— похвалил фотограф Кейт.





Портрет принцессы Шарлотты, сделанный Кейт Миддлтон





Принц Джордж и принцесса Шарлотта, 2015 год. Фото сделано Кейт Миддлтон

Примечательно, что и как еще во время королевы Виктории, Кейт Миддлтон также использует фотографию, чтобы представить публике не только формальные портреты, но и домашние, бытовые сценки, которые вызывают улыбку.





Принц Уильям с детьми. Фото сделано Кейт Миддлтон

Напомним, что герцогиня Кембриджская также является патроном Королевского фотографического общества — эту миссию она приняла от королевы, которая курировала его на протяжении 67 лет!

Недавно Кейт также выступила с инициативой провести выставку, посвященную тому, как Великобритания пережила пандемия коронавируса: все желающие могли прислать свои кадры.

Историк Люси Уорсли назвала искусство фотографии сценой, на которой представители британской королевской семьи уверенно держатся вот уже 150 лет.

Что же, можно признать, что "выступления" эти весьма успешны и публике совершенно не надоели.