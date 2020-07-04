ПФР не сможет вернуть выплаченные не тем родителям детские 10 тыс. рублей

Влада Некрасова

В ПФР отреагировали на многочисленные публикации в СМИ о том, что президентские выплаты на детей в некоторых случаях получили родители, которые в действительности не проживают со своими детьми и не участвуют в их воспитании. Как сообщили РБК в Пенсионном фонде, вернуть выплаченные 10 тыс. рублей там уже не смогут.

«Если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. В этом случае именно на маму и папу ложится ответственность за то, чтобы средства были использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка», — сказали в ПФР.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заявил , что вопрос нужно решать в суде.

«Данная выплата дается в интересах ребенка. Родителю, у которого на иждивении находится ребенок, велика вероятность отсудить выплату в свою пользу», — отметил он.

Старинский добавил, что в данной ситуации нужно привлекать к делу двух ответчиков: орган, который распоряжается этими выплатами, и родителя, который не проживает совместно с ребенком, но получил деньги.

Тем временем в ПФР напомнили, что новые выплаты на детей в возрасте от 0 до 16 лет по 10 тыс. рублей в июле будут производиться по старым заявлениям автоматически. Для переадресации выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.

«Пенсионный фонд совместно с органами социальной защиты населения проведет проверку и только после этого примет решение об адресате перечисления новой выплаты. Некоторые родители так и сделали», — отметили в пресс-службе ПФР.