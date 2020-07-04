ПФР не сможет вернуть выплаченные не тем родителям детские 10 тыс. рублей
В ПФР отреагировали на многочисленные публикации в СМИ о том, что президентские выплаты на детей в некоторых случаях получили родители, которые в действительности не проживают со своими детьми и не участвуют в их воспитании. Как сообщили РБК в Пенсионном фонде, вернуть выплаченные 10 тыс. рублей там уже не смогут.
Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский заявил , что вопрос нужно решать в суде.
Старинский добавил, что в данной ситуации нужно привлекать к делу двух ответчиков: орган, который распоряжается этими выплатами, и родителя, который не проживает совместно с ребенком, но получил деньги.
Тем временем в ПФР напомнили, что новые выплаты на детей в возрасте от 0 до 16 лет по 10 тыс. рублей в июле будут производиться по старым заявлениям автоматически. Для переадресации выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.