Платок Мэрилин Монро спас парижский театр от банкротства

Анастасия Иванова

"Театр итальянской комедии" в Париже сумел уйти от банкротства благодаря продаже за 300 тысяч евро платка Мэрилин Монро, сообщает Le Figaro.

В результате у руководства появилась возможность заплатить долги и продолжить работу.

Шелковый платок знаменитый актрисы принадлежал создателю и режиссеру театра Аттилио Маггили. Долгое время он хранил его в фойе как талисман.

У самого платка интересная история. Монро оставила его в уборной гостиницы Waldorf Astoria в Нью-Йорке за два года до смерти, затем он оказался у художника-авангардиста Энди Уорхола, тот подарил его коллекционеру и галеристу Лео Кастелли, который, в свою очередь, презентовал его Аттилио Маггили.

Созданный им 46 лет назад театр – единственный в Париже ставит спектакли в жанре комедии дель арте.