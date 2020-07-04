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Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были уволены

Полицейские улыбнулись после удушения задержанного чернокожего и были уволеныФото: Lloyd Mitchell / Reuters

Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой они имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел еще 24 июня прошлого года, когда трое полицейских задержали «подозрительного» 23-летнего чернокожего Элайджу Макклейна. В ходе задержания он оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное, после чего молодой человек потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Он был доставлен в больницу, где скончался 30 июня. Надзорные органы тогда посчитали поведение правоохранителей адекватным.

О том, что полицейских уволили, стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом рассказала шеф полиции города Ванесса Уилсон. По ее словам, один из полицейских, который не принимал участия в инциденте, был уволен за то, что улыбнулся и посмеялся, когда получил фотографию на телефон.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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