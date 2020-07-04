Помощь из резервов. Медики и соцработники получат 11 миллиардов рублей

Анастасия Иванова

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда средств на стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников в июле.

Соответствующее решение приняли на заседании кабмина 2 июля, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что в текущем месяце на выплаты медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, будет направлено 7,5 млрд рублей.

сообщило, что в Подмосковье назвали сумму выплат региональным медикам, занятым работой с пациентами с COVID-19.