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Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина

Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина

Поправки в Конституцию России, за которые страна голосовала с 25 июня по 1 июля, вступают в силу сегодня, 4 июля. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу 4 июля 2020 г.», — сказано в документе.

Федеральной службе охраны поручено обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент говорил, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании. Его его итоги таковы: за — 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27 процента.

Накануне, как уже сообщало ИА Newstes, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемые опасения других стран по поводу принятых поправок в Конституцию РФ Россию не интересуют и приниматься в расчет не будут.

Он указал, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по данному поводу, «но мы не готовы принимать их во внимание».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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