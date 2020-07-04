Порошенко не считает Зеленского «агентом Кремля» — BBC

Алексей Вольцев

Бывший президент Украины Петр Порошенко не считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский является «агентом Кремля» и «человеком Путина».

Но он уверен, что у нынешнего главы государства слишком мало опыта. Об этом он заявил 3 июля в интервью корреспонденту ВВС Джону Фишеру.

«Я не говорю, что украинский президент — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль», — сказал бывший гарант.

Он также выразил уверенность в том, что все уголовные дела, которые открыты против него, являются «местью неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему».





На вопрос Джона Фишера готов ли он сесть в тюрьму, если до этого дойдет, Порошенко ответил с большим пафосом.

«Если это спасет Украину, я даже готов отдать за это жизнь», — почти продекламировал он.

Напомним, что сейчас бывший президент Украины является фигурантом нескольких уголовных дел, которые инициировало Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Как сообщало ИА Newstes, в рамках одного из них Печерский суд Киева уже два раза пытался избрать экс-главе государства меру пресечения. Однако решение так и не было принято, оно отложено до 8 июля.