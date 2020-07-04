Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Порошенко не считает Зеленского «агентом Кремля» — BBC

Порошенко не считает Зеленского «агентом Кремля» — BBC

Бывший президент Украины Петр Порошенко не считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский является «агентом Кремля» и «человеком Путина».

Но он уверен, что у нынешнего главы государства слишком мало опыта. Об этом он заявил 3 июля в интервью корреспонденту ВВС Джону Фишеру.

«Я не говорю, что украинский президент — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль», — сказал бывший гарант.

Он также выразил уверенность в том, что все уголовные дела, которые открыты против него, являются «местью неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему».


На вопрос Джона Фишера готов ли он сесть в тюрьму, если до этого дойдет, Порошенко ответил с большим пафосом.

«Если это спасет Украину, я даже готов отдать за это жизнь», — почти продекламировал он.

Напомним, что сейчас бывший президент Украины является фигурантом нескольких уголовных дел, которые инициировало Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

Как сообщало ИА Newstes, в рамках одного из них Печерский суд Киева уже два раза пытался избрать экс-главе государства меру пресечения. Однако решение так и не было принято, оно отложено до 8 июля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Порошенко не считает Зеленского «агентом Кремля» — BBC
Порошенко не считает Зеленского «агентом Кремля» — BBC
Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой
Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой
Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП из-за эпилепсии
Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП из-за эпилепсии
Минутка ретро: как "возмутительный" роман Марии Кюри привел к дуэли, но ничему не научил общество
Минутка ретро: как "возмутительный" роман Марии Кюри привел к дуэли,
Бизнесу субсидируют затраты на соблюдение требованиий Роспотребнадзора
Бизнесу субсидируют затраты на соблюдение требованиий Роспотребнадзора
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки
Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста
Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста
РПЦ отреагировала на право Турции превратить собор Святой Софии в мечеть
РПЦ отреагировала на право Турции превратить собор Святой Софии в
В Берлине переименуют станцию метро в рамках борьбы с расизмом
В Берлине переименуют станцию метро в рамках борьбы с расизмом
В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке "Ниггер"
В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке
В российском регионе пропал интернет
В российском регионе пропал интернет

Топ на сегодня

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо крупном»
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
В России вступила в силу обновленная Конституция
В России вступила в силу обновленная Конституция

Еще по теме

Саакашвили подтвердил информацию о том, что посылал письмо Порошенко
Порошенко прокомментировал свое возможное участие в выборах
Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского о люстрации
Порошенко заявил о недопуске российских наблюдателей на выборы