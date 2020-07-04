Посол Норвегии раскритиковал действия России в оккупированном Крыму

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Норвегия присоединилась к числу стран, чьи представители заявили о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

В частности, на встреча с первой заместительницей министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад заявил, что его страна занимает принципиальную позицию по поводу оккупации Россией Крыма — «для Норвегии международное право является указателем, которым Осло руководствоваться в Совете Безопасности ООН».

Также посол Норвегии добавил, что, по мнению норвежской стороны незаконная попытка России аннексировать Крым и ее агрессия на востоке Украины являются грубыми нарушениями международного права, поэтому международные санкции, к которым присоединилась и Норвегия, является логическим следствием таких действий Кремля.

Ранее вопрос милитаризации Россией Крыма Джеппар обсудила на встрече с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом, который высказал сходную позицию.

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова под дулами кораблей РФ, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал на днях доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права, а Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права.