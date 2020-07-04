Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Влада Некрасова

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским за помощь в борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

"Хочу поблагодарить российскую сторону за оказываемую гуманитарную и консультационную помощь. Мы придаем важное значение сотрудничеству с Российской Федерацией, где наблюдаются позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией и идет спад числа зараженных", - заявил Боронов на встрече с делегацией в субботу.

По его словам, медицинские работники Киргизии также прилагают все усилия для того, чтобы справиться с болезнью. "Опыт, который приобрели российские специалисты, будет для нас крайне полезен", - подчеркнул глава кабмина. Он также отметил своевременность оказанной российскими специалистами помощи и выразил уверенность, что совместными усилиями коронавирусная инфекция будет побеждена.

Как сообщается, в свою очередь, Смоленский отметил, что российская сторона всегда готова прийти на помощь в общей беде.