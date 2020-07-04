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Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на границе с Китаем

Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на границе с КитаемНарендра МодиФото: ALTAF HUSSAIN / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди нанес неожиданный визит на военную базу, расположенную в спорном регионе на границе с Китаем. Об этом сообщает Associated Press.

Глава государства прибыл на базу в Ладакхе в сопровождении высоких армейских чинов. Там он выступил с речью перед солдатами. Моди рассказал им о том, что страна вышла из тяжелой ситуации только сильней, и похвалил их мужество. Он также упомянул об окончании эры экспансионистской политики, сделав явную отсылку к действиям Китая.

26 июня сообщалось, что Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. К границе с Китаем перебросили три индийские пехотные дивизии, численность каждой из них достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию.

23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории. Это случилось после того, как 16 июня десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения. Представители Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет линия фактического контроля, которая официально не закреплена и не демаркирована. В связи с этим каждая сторона понимает ее по-своему. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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