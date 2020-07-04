При ЧС договоры на круизы смогут менять в одностороннем порядке

Влада Некрасова

Компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров морским или внутренним водным транспортом, позволили отменять рейсы и возвращать внесенную плату за проезд, при возникновении чрезвычайных ситуаций или введении в России режима повышенной готовности. Соответствующие постановления Правительства РФ от 23 июня 2020 года № 909 и №910 вступают в силу 4 июля.

При угрозе или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части, ограничивающих перевозки пассажиров морским или внутренним водным транспортом, перевозчик вправе в одностороннем порядке изменить условия договора с клиентом — дату, продолжительность, маршрут, тип судна.

Также компания может отменить рейс и возвратить оплаченную провозную плату. Деньги за билет должны вернуть пассажиру в течение 18 месяцев с даты отправления рейса, указанной в билете.

Действие постановления распространяется на договоры, подлежащие исполнению с 1 февраля по 31 декабря 2020 года.

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