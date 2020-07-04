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Продлён эксперимент по борьбе с ввозом контрафакта в Россию

Продлён эксперимент по борьбе с ввозом контрафакта в Россию

До 31 декабря 2020 года продолжится эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Соответствующее постановление кабинета министров от 23 июня 2020 года № 913 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807» вступает в силу 4 июля.

Для борьбы с ввозом и оборотом контрафакта в России проводится эксперимент по прослеживаемости импортируемых товаров. Он касается десяти товарных групп. В частности, холодильников и морозильников, транспортных средств промышленного назначения, стиральных машин, детских колясок и кресел, мониторов, проекторов.

Создание системы прослеживаемости призвано обеспечить контроль легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах их коммерческого использования — от ввоза до реализации в розницу.

Эксперимент, начавшийся в июле 2019 года, решено продлить до конца текущего года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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