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Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Радуга — «это солнышко после дождя», и у ЛГБТ-сообщества цветов на флаге больше, чем в четырехцветном мороженом «Радуга», заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом он отреагировал на слова представителя «Союза женщин России» Екатерины Лаховой, которая заподозрила производителя мороженого в пропаганде гомосексуализма.

«Мы с этим категорически не согласны, однако, если будет законодательный акт или акт исполнительной власти, то, безусловно, как законопослушная компания, мы подчинимся. Наша радуга — это натуральные цвета, это вкусно, это четырёхцветное мороженое. Насколько я знаю, у ЛГБТ-сообщества другие цвета, их больше. Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ. Больше скажу, к сожалению, если уж захотеть, то в любой цветовой гамме, в любом предмете, оговорка по Фрейду, можно увидеть нечто напоминающее чего-то. Очень надеюсь, что будет принято правильное решение», — заявил Армен Бениаминов.

Ранее на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным Лахова попросила поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе.

«Пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета — вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое называют „Радуга“. Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался в конце июня на посольстве США», — цитирует Лахову «Интерфакс».
«Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль», — ответил Путин.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее Путин заявил, что в России никогда не было, нет и не будет ограничения прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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