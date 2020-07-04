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Путин предложил группе по Конституции мониторить реализацию ее положений

Путин предложил группе по Конституции мониторить реализацию ее положений
Президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона.

"Я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в конституцию", - сказал Путин в ходе встречи с членами рабочей группы в пятницу.

По его словам, предстоящий процесс обновления законодательной базы - это огромная работа.


"Полагаю, что рабочая группа может взять на себя мониторинг всех этапов и аспектов такой правотворческой деятельности", - добавил президент.

# Политика
По материалам: ria.ru

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